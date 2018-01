Na Tournée Minérale en Dagen Zonder Vlees gaan we ‘30 dagen zonder klagen’ want “het is echt nergens voor nodig”

“Haar dat niet goed ligt, wallen onder de ogen, een kilootje dat er is bijgekomen. We staan elke dag voor de spiegel, en zijn geneigd dan te kijken naar wat níét goed is. Terwijl het zo gemakkelijk anders kan. Ik probeer al een tijdje iets positiefs te zien als ik naar mezelf kijk. Dat ik er goed uitgeslapen uitzie, bijvoorbeeld. Of dat ik nog steeds kerngezond ben. Het werkt. Sinds ik het doe, begin ik mijn dagen met een veel beter humeur.”