Nieuw spoor in zaak van vermoorde rijkswachter: “Ik leverde het wapen voor de moord op De Vleeschauwer”

Er is een nieuw spoor in de 22 jaar oude zaak van de vermoorde rijkswachter Peter De Vleeschauwer uit Lokeren. Net als in de zaak van de Bende van Nijvel kwam het spoor er na de “biecht” van een mogelijke betrokkene, die inmiddels overleden is. Ex-para Antoin G. zou een jaar geleden aan een vriend hebben opgebiecht dat hij het moordwapen geleverd heeft. Tijdens een huiszoeking bij G. werd alvast “een oud wapen” gevonden.

Naast de zaak van de Bende van Nijvel is de dood van rijkswachter Peter De Vleeschauwer het tweede grote onopgeloste moordmysterie in dit land. In 1996 werd de toen 37-jarige man ontvoerd terwijl hij in de kazerne van Sint-Niklaas zijn nachtdienst klopte. Het lichaam is nadien teruggevonden in de Schelde. De Vlees­chauwer was vermoord met een nekschot. Verschillende mensen zijn in het verleden verdacht geweest en er waren allerhande theorieën. Maar tot op vandaag is de zaak onopgelost gebleven. Alle sporen liepen dood.

Tot nu. Goed één jaar geleden zou ex-para Antoin G. een vriend bij hem thuis uitgenodigd hebben om hem een pistool te tonen dat niet goed werkte. De vriend, een wapenkenner, ging mee en vroeg of hij het haperende pistool niet mocht kopen.

“Antoin barstte daarop plots in tranen uit”, zo blijkt uit de getuigenis van de vriend. “Hij snotterde en riep: Ik verkoop geen wapens meer. Ik heb er ooit eens een van de hand gedaan en daarmee hebben ze die rijkswachter vermoord.”

De vriend stapte met de biecht van de ex-para naar de politie. “Omdat ik de indruk had dat er een last van ­Antoin zijn schouders was gevallen. Dat hij hulp zocht”, klonk het. Op het politiekantoor beloofde men dat men het één en ander zou onderzoeken. Maar dat gebeurde niet meteen. Wellicht vond men de verklaring van Antoin G. destijds niet geloofwaardig.

Tweede keer, goede keer

Op 7 november 2017, goed twee maanden geleden, overleed Antoin G. (66) vrij onverwacht. Een natuurlijke dood, zo vernamen we. De vriend stapte opnieuw naar het politiekantoor en nu besliste men toch om een huiszoeking te doen in het huis van de ex-para. Daar vonden speurders een verdacht wapen.

Een belangrijk nieuw spoor in een zaak die al jaren voor geen meter meer vooruit gaat. Al wil dit niet zeggen dat de mysterieuze moordzaak hiermee binnen afzienbare tijd is opgelost. Het is nog lang niet zeker of het gevonden wapen inderdaad het moordwapen is. Als dat wel het geval zou zijn, zouden de moordenaars het wapen na de moord terug aan de ex-para gegeven hebben. Dat is niet onmogelijk, maar ligt ook niet voor de hand. Antoin G. zelf is overleden; aan hem kan het niet meer gevraagd worden. Voor zover geweten heeft hij de wapenhistorie alleen tegenover de vriend opgebiecht. Dat laatste is overigens een merkwaardige parallel met het Bende-onderzoek. Ook daar is de vermoedelijke Reus Christiaan Bonkoffsky overleden na bekentenissen aan zijn broer.

Er is nog een bijkomend probleem in deze zaak. Voor zover geweten is de kogel waarmee de rijkswachter is doodgeschoten nooit teruggevonden. De unieke afdruk die elk wapen nalaat op een afgevuurde kogel kan dus niet worden nagegaan.

Kogel vermist

Het parket-generaal van Gent, dat het onderzoek voert, wou gisteren geen enkele commentaar kwijt over de nieuwe ontwikkeling. “Op vraag van de onderzoeksrechter kunnen we echt niks kwijt”, zegt procureur-generaal Erwin Dernicourt.

Een familielid van G. bevestigde gisteren wel het één en ander. “We weten van de huiszoeking en zo. Na de dood van Antoin is zijn huis inderdaad verzegeld geweest. We hebben ons altijd afgevraagd wat er toch aan de hand kon zijn en vreesden een duistere zaak. De politie wou echter niets vertellen. Inmiddels is de woning opnieuw vrijgegeven.”