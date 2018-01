KAART. Hoeveel betaalde huisvuilzakken worden er niet afgehaald in uw gemeente?

Elf procent van de huisvuilzakken waar Limburgse gezinnen in 32 gemeenten recht op hebben, werd vorig jaar niet afgehaald. Nochtans zijn die rollen via de afvalbelasting wel betaald. Zo bleven er 36.026 grote en 31.491 kleine rollen liggen, goed voor een totaal van 647.143 euro. Een lichte stijging ten opzichte van 2016. “Maar toen werd in Lommel met het Optimo-proefproject gestart, waardoor iedereen bijna verplicht was nieuwe rollen af te halen”, zegt Kris Somers, directeur van Limburg.net.