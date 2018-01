De vraag is of Francken wel van rust houdt, want zijn leger volgers op sociale media wil worden geëntertaind

Staatssecretaris Theo Francken (N-VA) hield het parlement aan het werk tot de vrijdagavond voor de kerstvakantie en ook de eerste uren van het nieuwe werkjaar draaiden helemaal rond hem. En eigenlijk hadden PS en cdH hem graag tijdens het reces naar het parlement doen komen, om hem te zeggen dat hij moest opkrassen.

De tweede dag van het nieuwe jaar verdedigde premier Michel nog het terugsturen van migranten naar Soedan zonder dat de naam van Francken maar één keer viel en de laatste zondag van de kerstvakantie was ook helemaal Theodag. Alle zenders, alle websites draaiden rond de Soedankwestie. Intussen twitterde Francken een foto van wat hij zelf deed: tomatensoep met balletjes eten. Hij was - naar eigen zeggen - helemaal zen. De Wever had namelijk nog eens duidelijk gezegd dat Francken gewoon bleef zitten en De Wever is baas, niet alleen van de N-VA, maar van het hele land, zo hebben we de afgelopen dagen weer gezien. Nu zelfs CD&V-voorzitter Wouter Beke gisteren ook nog eens duidelijk gezegd heeft dat Francken geen ontslag moet nemen, kan hij rustig hele gehaktballen in tomatensaus eten, met frieten en mayonaise erbij. Al is de vraag of Francken wel van rust houdt. Want zijn leger volgers op sociale media wil worden geëntertaind en daarvoor heb je dan weer ruzies, rellen en conflicten nodig. Liefst in zoveel mogelijk afleveringen. Ook CD&V heeft zijn best gedaan om Francken op tijd en stond een tik te geven. Ivo Belet ging daar uiteindelijk nog het verst in en sprak zondag zelfs verrassend duidelijk van ontslag. Maar dat is intussen weer ingetrokken.

Van de resultaten van het Soedanonderzoek hoeft Francken geen schrik te hebben. Die zullen alleen maar leiden tot “de aanpassing van het beleid”. Ook dat heeft premier Michel min of meer duidelijk gemaakt. Van het vallen van de regering en vervroegde verkiezingen is geen sprake meer, al is de vraag of iemand daar serieus rekening mee hield. We hebben in elk geval nog anderhalf jaar te gaan tot aan de verkiezingen van het federale parlement. Aan dit tempo van macht-, woord- en mediaspelletjes allerhande, is er geen tijd meer voor dat waar de politiek voor dient: zorgen dat ons leven verbetert.

Feit is dat het hele migratievraagstuk mensen erg bezighoudt en dat in heel Europa politici daar onbeschaamd garen uit spinnen. De Italiaanse ex-premier Berlusconi zei gisteren nog dat de 500.000 illegalen die volgens hem in zijn land zouden rondlopen, allemaal criminelen zijn. Binnenkort zijn het daar namelijk ook verkiezingen.