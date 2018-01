Zwaargewonde zwaan herstelt langzaam van wonden na vlucht voor vuurwerk

Opglabbeek - De zwaan waarvan het vel van de hals helemaal was gestroopt, stelt het naar omstandigheden goed. Bij een controle gisteren van de dierenarts van het Natuurhulpcentrum bleek wel dat de wonde op bepaalde plekken niet voldoende doorbloeding had en dat vel dreigde af te sterven. Vandaag volgt nog een check-up. “Het blijft dus afwachten hoe de wonde herstelt. De zwaan eet zelf en reageert alert. Dat is positief”, zegt Sil Janssen.

Een wonde zoals die van de zwaan die vorige week werd binnengebracht, hadden ze in het Natuurhulpcentrum nog nooit gezien. “Het is de eerste keer dat we zo’n grote wonde moeten verzorgen. Onvoorstelbaar ...