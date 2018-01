OPINIE. Elk middel is goed om onze provincie op de kaart te zetten, ook al moeten wij daarvoor vuile roddels publiceren

Ons Bronsgroen Syndicaat, vorige week opgericht, roept op tot onbeschaamde promotie van Limburg. Alle bescheidenheid overboord! Elk middel is goed om onze provincie op de kaart te zetten, ook al moeten wij daarvoor vuile roddels publiceren.

Wat kregen wij afgelopen week te zien? Kanaal Z gaf beelden van de fruitveiling van Borgloon, die sinds 2014 bij BelOrta hoort. Wat zei de ravissante tv-journaliste Véronique Goossens? Dat Borgloon de grootste veiling van hard fruit van het land wil worden. Aha, de nummer 1. Goed bezig, daar in Loon. Hard fruit gaat om vruchten, zoals appelen en peren, die hard kunnen aankomen, wanneer je ze naar het hoofd gegooid krijgt.

Er kwam een serieuze heer Fontaine aan het woord, maar we zagen ook deputé Inge Moors (foto), die de nieuwe veilingzaal inhuldigde. Exact 32 plaatsen zijn er voorzien voor kopers, specialisten van de fruitsector, die er geamuseerd bijzaten. Sommigen met een blozende weldoorvoede kop, die er als een sappige appel uitzag. Die zaten daar op hun plaats. Inge Moors droeg een rood kleed. Wij hebben enige kennis van zaken betreffende vrouwen, die in rode kleur uitgedost zijn. Vrienden, dan is het uitkijken! Steeds gaat het die dag om passie: strijd of liefde. Inge Moors stond er niet enkel bij in een mooi rood kleed, maar had ook nog eens haar vingernagels rood gelakt. Klaar voor de strijd! Na Axelle Red, nu Inge Red. Ze kreeg helaas geen tv-interview, zodat ze met de gebakken peren zat, om in de sector te blijven. Als compensatie kwam ze veelvuldig en breed lachend in beeld, zonder woorden. Geen nood, want de Dikke en de Dunne zijn destijds hun schitterende carrière ook moeten beginnen met de stomme film. Comedy Capers anno 2018.

Mogelijk werd hij geweerd. De naam ‘Danny Deneuker’ doet onmiddellijk denken aan grensoverschrijdend gedrag. Tegen die verkiezingen moet die man dringend zijn familienaam wijzigen. Alle suggesties zijn welkom.

Matteo

Als er iets met een Aquino gebeurt, zijn wij er als de kippen bij voor deskundig commentaar. Franco Aquino, geen familie van die uit Maasmechelen, zette een duur stuk blik (VW Golf GTI Clubsport) op naam van zijn 10-jarig zoontje Matteo, die wellicht dacht dat Sinterklaas dat speel- goed geleverd had.Een onbetaalde parkeerboete leverde uiteindelijk een veroordeling op. Wij adviseren Franco in beroep te gaan, want de vrijspraak ligt in zijn adres: Kolderstraat in Houthalen. Het was dus maar om te lachen.