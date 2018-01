Dakar 2018. Al-Attiyah zegeviert in derde etappe bij de wagens

Brussel - De Qatarees Nasser Al-Attiyah (Toyota) heeft maandag in Peru de derde rit in de Dakar bij de wagens op zijn naam geschreven. De tweevoudige winnaar van de befaamde rally (2011 en 2015) haalde het na 296 kilometer tussen Pisco en San Juan de Marcona voor de Fransman Stéphane Peterhansel (Peugeot), die de koppositie in de stand inneemt.

De 47-jarige Al-Attiyah, zaterdag al ritwinnaar voor het Belgische Overdrive Racing, kwam na 3u09:08 over de meet. Peugeot-rijders Peterhansel (op 4:05) en Carlos Sainz (op 6:07) moesten tevreden zijn met de ereplaatsen. Achter de Spanjaard vervolledigden hun Franse ploegmaats Cyril Despres (op 7:43) en Sébastien Loeb (op 8:34) de top vijf.

Als copiloot van de Pool Jakub Przygonski (Mini) werd Tom Colsoul negende op 22:42. François-Xavier Béguin, copiloot van de Fransman Patrick Sireyjol (Buggy), eindigde op de vijftiende plaats (op 25:17).

Despres stond bij aanvang van de derde etappe aan de leiding. Die leidersplaats moet hij afstaan aan Peterhansel, die een voorsprong heeft van 3:11 in de stand. Al-Attiyah volgt op de derde plaats, op 7:43. Peterhansel pakte al dertien keer de eindzege in de Dakar, zeven keer met de wagen en zes keer op de motor.

Dinsdag staat de vierde rit op het programma. Dan leggen de deelnemers een parcours van 330 km af rond de kuststad San Juan de Marcona. Het startschot wordt gegeven op het strand.

Nani Roma (Mini) geeft op na crash

De Spanjaard Nani Roma (Mini) moest maandag opgeven in de Dakar na een crash in het slot van de derde rit tussen Pisco en San Juan de Marcona in Peru. Dat heeft zijn Duitse team bekendgemaakt.

Roma verloor de controle over zijn wagen in de laatste van de 296 gechronometreerde kilometers. Op beelden die de organisatie op Twitter deelde, is te zien hoe de winnaar van de editie van 2014 in het zand over de kop buitelt. Daarbij verliest de Mini onder meer zijn motorkap. Uiteindelijk slaagde Roma er nog in om als zestiende te finishen, op 26:40 van de Qatarese winnaar Nasser Al-Attiyah. De geblesseerde Spanjaard werd overgebracht naar een ziekenhuis in Lima.

Foto: EPA-EFE

Villagra wint derde rit bij vrachtwagens

Federico Villagra (Iveco) heeft maandag in Peru de derde rit in de Dakar bij de vrachtwagens gewonnen. De Argentijn had na 296 kilometer tussen Pisco en San Juan de Marcona slechts 35 seconden voorsprong op de Rus Eduard Nikolaev (Kamaz). Met Airat Mardeev (Kamaz), op 4:09 van Villagra, verscheen nog een Rus op het podium.

Serge Bruynkens, navigator van de Kazach Artur Ardavichus, kwam als eerste Belg over de meet. Zijn team werd elfde op 52:06 van de winnaar. Peter Willemsen, navigator bij Team De Rooy (Iveco) en zondag nog vijfde, moest deze keer tevreden zijn met de zestiende plaats op 1u22:34 van Villagra. Steven Rotsaert, Charly Gotlib en Jan Van der Vaet (MAN) werden negentiende op 1u35:13.

In de stand prijkt Nikolaev aan de leiding. Villagra volgt op 8:58. De Wit-Rus Aliaksei Vishneuski (Maz) kijkt als derde al tegen een achterstand van 52:34 aan. Willemsen moet 1u42:49 goedmaken, Bruynkens 2u27:44, Rotsaert 56u42:33.

Dinsdag staat de vierde rit op het programma. Dan leggen de deelnemers een parcours van 330 km af rond de kuststad San Juan de Marcona. Het startschot wordt gegeven op het strand.