Publiek schrikt zich rot wanneer spectaculaire circusact met trapeze plots fout gaat

De toeschouwers bij een circusvoorstelling in het Wit-Russische Gomel werden vrijdag opgeschrikt door een schokkend tafereel. Tijdens een spectaculaire act met een trapeze ging een salto van de twintigjarige Yulia Tikaeva plots verkeerd. Het veiligheidsnet kon haar val bovendien niet breken, waardoor ze in totaal twaalf meter naar beneden viel.

Een omstander kon toevallig een video maken van het moment dat de circusartieste naar beneden viel. Nadat ze tijdens de voorstelling een meervoudige salto maakte, slaagde haar collega er niet om haar handen te grijpen. Doordat ze amper heel kort op de rand van het veiligheidsnet terechtkwam, maakte ze een val van maar liefst twaalf meter.

De artieste was bewusteloos toen ze werd weggebracht op een brancard. Ze had ook een grote zwelling op haar hoofd. Een geluk bij een ongeluk: volgens de dokters heeft ze geen breuken opgelopen.

Bloeduitstorting

Sinds het ongeluk ligt ze op intensieve zorgen in een nabijgelegen ziekenhuis. “Yulia wordt momenteel nog nauwlettend in de gaten gehouden door de verzorgers”, klinkt het bij een woordvoerder van het circus. “Haar beenderen zijn intact gebleven, er is geen sprake van breuken. Ze liep een bloeduitstorting op aan het hoofd, maar volgens de dokters is een operatie niet aan de orde. Na verloop van tijd zullen we te weten komen hoe ze zich voelt.”

Daarnaast wil hij ook iedereen bedanken die zijn of haar bezorgdheid heeft geuit. “Iedereen van ons denkt op dit moment aan haar.” Een van die mensen is Elena, een vrouw die op het moment van de val in het publiek zat. “Ik zat op de zesde rij en zag hoe ze naar beneden viel”, vertelde ze. “Ze kreeg van iedereen applaus toen ze nadien werd weggedragen.”

Ook een vrouw genaamd Margarita zag het incident gebeuren. “De acrobate kon enkel de handen van haar collega aanraken vooraleer ze viel. Alle toeschouwers waren enorm geschrokken, ze bleef liggen en bewoog niet. Een andere acrobaat meldde uiteindelijk dat de show was afgelopen.”