H&M onder vuur na foto van zwart jongetje als “coolste aap van de jungle”

Kledingketen H&M is onder vuur komen te liggen, nadat een reclamefoto als “racistisch” werd bestempeld. Op de Britse webshop had een zwart jongetje een trui aan waarop ‘coolest monkey in the jungle’ stond. Ondertussen heeft het bedrijf de campagne verwijderd en haar excuses aangeboden.

Toen een opmerkzame Twitteraar de reclamefoto opmerkte, postte hij meteen een screenshot ervan op Twitter. “Zijn jullie verdomme gek geworden”, schreef hij in het bijschrift, gericht aan H&M. Zijn tweet werd duizenden keren gedeeld. Tegenstanders riepen kwaad dat het beeld “racistisch”, “beledigend”, “ongepast” en “denigrerend” was.

H&M kreeg nog meer kritiek te verduren, toen bleek dat de trui ook met andere opschriften te verkrijgen was. De tekst “survival expert” was echter voorbehouden voor een blank kindje, net zoals een blauwe versie met een dierenprint op.

De kledingketen heeft de foto ondertussen verwijderd van hun website. De blanke jongetjes staan wel nog in de online shop. De woordvoerder van de Britse afdeling van het bedrijf heeft zich geëxcuseerd via CNN aan iedereen die zich gechoqueerd voelde door de foto. In België is de trui niet te vinden op de webshops.