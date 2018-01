Belgische duiker (78) stuit op vermeend duikbotenkerkhof uit WO II voor Tunesische kust

Een Belgische amateurduiker heeft vermoedelijk een Brits ‘duikbotenkerkhof’ uit de Tweede Wereldoorlog gevonden in de Middellandse Zee. De vermeende onderzeeërs hadden in totaal 250 man aan boord.

De 78-jarige Jean-Pierre Misson voerde sonarscans uit voor de kust tussen de Tunesische steden Tabarka en Cap Negro. Daar stuitte hij op een spectaculaire vondst: een zestal gezonken duikboten. Het zou gaan om zes Britse exemplaren uit de Tweede Wereldoorlog. “Ze liggen op de zeebodem in een gebied dat vol mijnen zat”, zegt hij tegen The Times.

Misson gebruikte speciale machines om de grootte en de vorm van de wrakken te meten. Die gegevens legde hij naast data van schepen die tijdens de Tweede Wereldoorlog niet terugkeerden. Daaruit concludeerde de Belg dat het waarschijnlijk gaat het om de HMS Talisman, Tigris, Turbulent, Utmost, Usurper en P48 of P222. Gezien de schade, zonken de schepen nadat ze op mijnen voeren, meent de amateurduiker.

Om de onderzeeërs daadwerkelijk te identificeren moet iemand ernaartoe duiken. “Dat kan ik niet meer op mijn leeftijd en op die diepte”, aldus de bejaarde Belg. Het kan zijn dat er nog meer wrakken liggen, klinkt het verder. “Ik heb nog niet het hele gebied doorzocht.”

Misson heeft zijn bevindingen doorgegeven aan de Tunesische, Britse en Italiaanse autoriteiten. de Italianen zullen een onderzoek instellen naar een mogelijk Italiaanse duikboot. De Britse marine weet nog niet of het onderzoek gaat doen. “Gezien hoeveelheid schepen die in de Tweede Wereldoorlog verloren zijn gegaan en ons standpunt om zulke sites in principe niet te verstoren, zijn we vaak niet in een positie om zulke wrakken te identificeren.”