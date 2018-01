Grote storing zet Proximus-klanten urenlang zonder telefoon, tv en internet

Er was maandagavond een grote storing bij telecomoperator Proximus. Klanten uit heel Vlaanderen meldden op sociale media problemen met (vooral) televisie, internet én telefonie. Ook de website van Proximus was urenlang onbereikbaar. Intussen zijn de problemen opgelost.

"Het was een nationale storing, maar niet alle klanten ondervonden per se problemen", zegt woordvoerder Jan Margot. "Iets voor 20 uur meldden klanten de storing. Het probleem bleek een elektriciteitspanne te zijn bij een datacenter. Rond 21 uur was het probleem opgelost, en gradueel konden klanten opnieuw televisie kijken. Rond 21.15 uur werkten onze diensten opnieuw."

Margot benadrukt dat er enkel problemen waren met de televisie. "Mensen belden naar callcentrum maar botsten op een bezettoon door overbelasting."

"Onze ingenieurs hebben in eerste instantie er alles aan gedaan om het netwerk voor al onze klanten weer te laten werken. Nu komt het erop aan om exact te bepalen waarom een elektriciteitspanne leidde tot dit soort algemene panne, zodat het probleem zich in de toekomst niet zal herhalen", zei Fenaux nog.

.@proximus What is happening? No answer on the support line 080-022-800, no TV signal, myproximus.be not responding ???? Are you still alive somehow? pic.twitter.com/PnkRPtJ3Y6