Essevee doet vertrouwen op tegen topclub Borussia Dortmund, Harbaoui scoort meteen voor Zulte Waregem

4 op 39 in de eigen competitie, maar dat deerde Zulte Waregem niet tegen Borussia Dortmund. De A-ploeg van Essevee speelde voor rust een puike partij tegen de Duitse topclub: 2-2. Uiteindelijk zou het nog 3-2 worden, maar dat deerde weinig. Harbaoui deed meteen waar zijn nieuwe club hem voor haalde: scoren.

Noem het de reddingsploeg, het elftal dat Francky Dury voor rust het veld opstuurde. Een A-ploeg met nieuwkomers Marcq en Harbaoui meteen in de basis. Klaar om Borussia Dortmund te bekampen. Leuke binnenkomer. Slik. Maar Zulte Waregem hield voor rust stand. Makkelijk stand. Meer zelfs, het speelde bij momenten beter dan Dortmund. Essevee kwam zowaar niet onverdiend op voorsprong. Coopman die zich vrijliep tussen de linies, bal doorgespeeld naar De Pauw, voorzet naar Harbaoui, kassa. “Ze hebben mij gehaald omdat ik voor doelpunten zorg”, vertelde de Tunesiër ons gisteren nog. Na 23 minuten bij Essevee had hij zijn woorden al omgezet in daden.

Enorm gedreven

Zulte Waregem speelde gedreven. Harbaoui liep zich te pletter, Marcq gaf het hele middenveld vuur. Coopman, De Pauw en Kaya toonden zich bij elke aanvallende actie enorm actief. Dortmund kwam langszij via Piszczek, maar niet veel later kon Zulte Waregem zichzelf alweer een voorsprong schenken. Derijck kopte een hoekschop van Hamalainen feilloos binnen. Aubameyang profiteerde nog optimaal van balverlies op het middenveld van De Pauw, maar dat maakte weinig uit. Het nieuwe Essevee had zich getoond voor rust. Klaar voor de degradatiestrijd.

B-elftal houdt het niet vast

Dury stuurde in de tweede helft nog een volledig nieuwe (B-)elftal tussen de lijnen en dat woog wel op het spel van de fusieclub. De eerste kans was wel nog voor Essevee, maar Dortmund nam al snel het heft in handen. Aubameyang zorgde snel voor de 3-2, Zulte Waregem kwam niet meer terug ondanks het feit dat Saponjic vlak voor tijd nog een vrije kopkans kreeg en Walsh een voet te kort kwam voor de gelijkmaker. Jammer, maar al bij al een prestatie waar ze bij Essevee op kunnen bouwen. Onverhoopt.

Borussia Dortmund – Zulte Waregem: 3-2

Zulte Waregem voor rust: Bossut, De fauw, Derijck, Baudry, Hamalainen; Jensen, Marcq, Coopman; Kaya, De Pauw, Harbaoui

Zulte Waregem na rust: Bostyn; Walsh, Heylen, Dpumbia, Madu; De Mets, De Sart, Cordaro; Leya Iseka, Saponjic, Olayinka

Doelpunten: 23’ Harbaoui 1-0, 29’ Piszczek (1-1), 33’ Derijck 2-1, 42’ Aubameyang 2-2, 55’ Aubameyang 3-2