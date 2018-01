Bocholtenaar dreigt met zelfmoord om naaktfoto af te luizen

Bocholt - Een 31-jarige Bocholtenaar hangt een celstraf van 14 maanden met volledig uitstel boven het hoofd nadat hij vijf jaar geleden naaktfoto’s uitwisselde met een Brits meisje van 16 jaar.

De politie kwam de man op het spoor nadat de ouders een klacht ingediend hadden. De verdachte verklaarde dat hij met het meisje aan de praat was geraakt via een site waar mensen over zelfverminking chatten.

Toen het meisje nog maar 15 jaar was begonnen de gesprekken en op haar 16de verjaardag wisselden ze naaktfoto’s uit. Om het slachtoffer te overtuigen, dreigde hij met zelfmoord als ze niet op zijn fotovraag inging. Daarnaast stuurde hij haar ook cadeaus zoals twee bergmessen om mee te gaan klimmen. “Ze heeft me wel beloofd ze niet te gebruiken voor zelfverminking”, luidde het.

Zijn advocaat, Bert Partoens, vroeg om de opschorting van straf. “Hij was toen een kwetsbaar persoon die contact via het internet zocht met mensen met dezelfde problemen. Nooit is hij actief op zoek geweest naar seks.”

Vonnis op 5 februari