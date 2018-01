Lierse en Beerschot Wilrijk gaan samen op zoek naar oplossingen na rellen tijdens wedstrijd

Lierse en Beerschot Wilrijk gaan samen op zoek naar een oplossing voor de spanning die heerst tussen de supporters van beide clubs. “Dergelijke problemen moeten in de toekomst vermeden worden”, klinkt het maandag, twee dagen na de turbulente streekderby, in koor.

“Lierse nam het initiatief om op bestuursniveau in dialoog te gaan, Beerschot Wilrijk antwoordde daar positief op”, laten de Pallieters in een officiële reactie weten. “Wij hopen dan ook om samen deze problematiek aan te kunnen pakken, zodat incidenten in de toekomst vermeden kunnen worden.”

“Wij willen praten met Lierse en met onze eigen supportersverenigingen om dit in de toekomst te vermijden”, beaamt Eric Roef, voorzitter van Beerschot Wilrijk. “Zo’n slechte reclame kunnen we missen als kiespijn. Ongeacht de omstandigheden, we moeten als club het standpunt innemen dat de gebeurtenissen onaanvaardbaar zijn.”

Lierse keerde ook nog even terug op de gebeurtenissen van zaterdag en veroordeelde de feiten. “Projectielen gooien naar andere vakken, ongeacht wie begonnen is en of er geprovoceerd werd of niet, behoort gewoonweg niet tot de normen en waarden van een familieclub. Zulke projectielen kunnen aanzienlijke schade toebrengen aan supporters”, klinkt het scherp. “Ondanks de knappe sportieve prestatie van onze ploeg en de talrijke opkomst van eigen fans, wordt er achteraf vooral gesproken over de incidenten en dat valt te betreuren. Ter voorbereiding van een risicowedstrijd als deze worden er voorafgaande coördinatievergaderingen gehouden tussen politie- en veiligheidsdiensten en afgevaardigden van beide clubs.”

“De nodige voorbereidingen en voorzorgsmaatregelen werden getroffen na gezamenlijk overleg. In de loop van vorige week werd er intern beslist om bovenop deze maatregelen de loketten voor de wedstrijd gesloten te houden en dus enkel te werken met een voorverkoop en verplichte registratie. Hierdoor waren er zo goed als geen fans van de bezoekende club te bespeuren in de thuisvakken. Wij hebben vertrouwen in de expertise van onze politie- en veiligheidsdiensten, om op basis van hun camerabeelden en bevindingen de schuldigen aan te duiden en te bestraffen. Waarna wij als club ook de nodige sancties en stadionverboden zullen toepassen.”