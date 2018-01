Rik Valcke trekt met elitezwemmers op stage naar Australië

Bondscoach Rik Valcke trekt in maart met zijn elitezwemmers van de Vlaamse Zwemfederatie (VZF) voor drie weken naar Australië voor een stage. Die moet de basis leggen voor toptijden op het komende EK langebaan in het Schotse Glasgow, en zal vooral in het teken staan van het WK langebaan van 2019 in het Zuid-Koreaanse Gwangju en de Olympische Spelen van 2020 in het Japanse Tokio.

Rik Valcke onthoudt van het EK kortebaan van vorige maand in Kopenhagen vooral dat er enorm snel werd gezwommen. “Wij moeten dus een tandje bij steken om ervoor te zorgen dat wij deze zomer op het EK in Glasgow weer helemaal mee zijn. Daarom trekken wij in maart voor drie weken naar Australië”, doet de bondscoach maandag zijn verhaal tijdens een training in de Antwerpse Wezenberg.

De trip naar Australië moet de zwemmers klaarstomen voor de komende belangrijke kampioenschappen. “De stage in Australië kost ongeveer evenveel als een stage in Europa”, weet Valcke. “Maar het is vooral de bedoeling dat mijn zwemmers ervaren welke gevolgen zo’n reis naar het Verre Oosten heeft voor hun lichaam. Dat is belangrijk om weten omdat het WK kortebaan van eind 2018 in China plaatsvindt, het WK langebaan 2019 in Zuid-Korea doorgaat, en een jaar later de Olympische Spelen in Tokio georganiseerd worden. In functie van die grote kampioenschappen kunnen we nu in alle rust analyseren wat de specifieke aandachtspunten voor onze atleten kunnen zijn.”

De Belgen zullen niet alleen zijn in het trainingscentrum aan de Gold Coast. “Wij zijn daar in de periode tussen de Australische tryouts en de Commonwealth Games. Er zullen dus heel wat zwemmers in onze buurt vertoeven en dat kan de sfeer alleen maar ten goede komen”, stelt Valcke.

“Een verre verplaatsing naar het Oosten is altijd moeilijker dan naar het Westen”, vult Louis Croenen zijn coach aan. “In principe komt het er op neer dat je veel vroeger moet opstaan omdat de dag in die tijdzones vroeger begint en blijkbaar is dat voor het lichaam een grotere aanpassing dan later opstaan.”

“Voor mij staat alles in het teken van Tokio en dus kijk ik enorm uit naar de stage in Australië”, reageert Emmanuel Vanluchene tot slot. “Alles voordien is mooi meegenomen, maar de twee volgende jaren bouwen we helemaal op naar de Spelen van 2020.”