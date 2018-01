DOVO rukt gemiddeld negen keer per dag uit voor oorlogsmunitie

DOVO, de ontmijningsdienst van het leger, is vorig jaar 3.322 keer uitgerukt om munitierestanten uit de twee wereldoorlogen op te ruimen. Dat blijkt uit cijfers die Defensie maandag heeft bekendgemaakt. De tussenkomsten voor bommeldingen of verdachte voorwerpen namen af.

DOVO kreeg vorig jaar 3.484 oproepen, voornamelijk om munitierestanten te gaan opruimen. De tussenkomsten voor bommeldingen of verdachte voorwerpen daalden van 207 in 2016 naar 162 vorig jaar. “Hiermee bereikt hun aantal stilaan opnieuw het niveau van voor de aanslagen in ons land”, zegt het leger.