Oprah Winfrey denkt er “actief over na” om de volgende president van de Verenigde Staten te worden. Dat schrijft de Amerikaanse nieuwssite CNN op basis van twee bronnen uit de naaste entourage van de televisiepresentatrice. Na haar beklijvende speech tijdens de uitreiking van de Golden Globes zondagnacht begonnen de speculaties, maar volgens CNN gaat het dus om meer dan geruchten.

Twee vrienden van Oprah hebben anoniem bevestigd dat de 63-jarige Oprah Gail Winfrey serieus overweegt om de volgende president te worden van de Verenigde Staten. Verschillende naasten zouden de televisiepresentatrice al een tijdje aansporen om haar kandidatuur in te dienen voor de verkiezingsstrijd van 2020.

LEES OOK. Oprah geeft krachtige speech tijdens Golden Globes

Beklijvende speech

Oprah tijdens haar speech op de Golden Globes 2018. Foto: REUTERS

De geruchten over een mogelijke kandidaatstelling kwamen er nadat Winfrey een beklijvende speech hield tijdens de uitreiking van de Golden Globes zondagnacht. Als eerste zwarte vrouw ooit mocht ze de carrièreprijs in ontvangst nemen. Ze werd onder andere gelauwerd voor haar talloze interviews met prominenten in ‘The Oprah Winfrey Show’. Bovendien heeft ze een trouwe achterban opgebouwd met haar charisma, haar steun voor minderheden en haar inzet voor het goede doel.

Tijdens haar toespraak sprak ze zich openlijk uit over raciale onrechtvaardigheid. De televisiepresentatrice kreeg van de hele zaal vol prominente sterren verschillende staande ovaties toen ze zich uitsprak tegen seksueel misbruik in Hollywood.

LEES OOK. Daarom droeg (bijna) iedereen zwart op de Golden Globes

“Wat ik zeker weet, is dat de waarheid uitspreken het krachtigste middel is dat we hebben”, zei ze. “Ik wil mijn dankbaarheid uitdrukken voor alle vrouwen die jaren misbruik en aanranding hebben doorstaan. Veel te lang zijn vrouwen niet geloofd als ze zich uitspraken tegen mannen met macht. Maar de tijd van de brutaal machtige mannen is voorbij. Een nieuwe dageraad is te zien aan de horizon, en wanneer die dag eindelijk aanbreekt, zal het zijn door veel magnifieke vrouwen.”

(De tekst gaat verder onder de video.)

Meteen na de passionele toespraak spraken heel wat Twitteraars hun steun en ontzag uit voor de televisiepresentatrice. De hashtags #OprahForPresident en #Oprah2020 stonden meteen symbool voor de roep van haar fans om haar speech ook in de politiek in daden om te zetten.

Haar partner Stedman Graham zou vlak na de toespraak gezegd hebben dat een kandidatuur als president zeker een optie was voor Winfrey. “De bal ligt in de kamp van het volk, maar ze zou het zeker doen”, zei hij tegen een reporter van de Los Angeles Times.

Oprah heeft steeds openlijk haar steun verkondigd voor de democratische partij in het algemeen en president Obama in het bijzonder. Foto: REUTERS

Presidentieel karakter

“Een historische speech waar je kippenvel van kreeg”, zo schreef de ‘Washington Post’. Sterker nog: haar toespraak resoneerde heel wat speeches van voormalige presidenten. Ze maakte net als andere grote Amerikaanse redenaars feilloos gebruik van historische verwijzingen en een gestileerde oproep tot actie.

Onder andere de historische verwijzingen naar de zwarte acteur Sidney Poitier toonde haar steun voor de burgerrechtenbeweging. Winfrey zag Poitier als klein meisje in 1964 op televisie een Oscar winnen, een moment dat haar inspireerde. Ook een eervolle vermelding voor de zwarte burgerrechtenactiviste Rosa Parks volgde. Die vrouw weigerde in 1955 haar zitplaats op de bus af te staan aan blanken.

Obama zei ‘Yes We Can’, Winfrey roept op tot actie met het beeld van een “nieuwe dageraad aan de horizon”. Haar woorden zijn gericht tot alle vrouwen: “Ik wil dat alle meisjes die nu kijken weten dat er een nieuwe dageraad aangebroken is”, zei ze.

Knoop doorhakken

Volgens de bronnen van CNN heeft Winfrey nog niet definitief beslist over haar kandidatuur. Als ze echt de eerste vrouwelijke presidente van de Verenigde Staten wil worden, dan moet ze dit jaar de knoop doorhakken. Aan het einde van de ‘midterm election’ van 2018 moeten immers de kandidaturen voor het Amerikaanse presidentschap ingediend zijn. De nieuwe staatsleider wordt pas verkozen in 2020.