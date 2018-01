Politie kan binnenkort ter plekke checken of u liegt over rijbewijs

Een systeem waarmee de politie tijdens controles kan nagaan of een bestuurder nog beschikt over een geldig rijbewijs, zal “heel binnenkort” operationeel zijn. Dat zegt de woordvoerder van federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR). Liegen over een “verloren” rijbewijs zal dan niet meer kunnen.

Na een ongeval met vluchtmisdrijf in Hasselt waarbij een bestuurder betrokken was van wie het rijbewijs eigenlijk was ingetrokken, merkte politierechter Kathleen Stinckens op dat ze steeds vaker mensen in de rechtbank ziet die zich niets aantrekken van eerdere vonnissen en blijven rijden ondanks een verbod.

Om daar beter op te controleren, zal de politie binnenkort kunnen beschikken over een langverwachte database. “Het is bijna rond. Er moeten nog een aantal technische zaken uitgeklaard worden”, klinkt het op het kabinet-Bellot. “Heel binnenkort zal de politie kunnen nagaan of het klopt als iemand zegt dat zijn of haar rijbewijs verloren of vergeten is.”