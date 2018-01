Man filmt zeehond die verstrikt zit in plastic zak en doet wanhopige oproep om zeeën schoon te vegen

Een Britse man stelt voor om telkens men een strand tenminste drie stukken plastic op te rapen en te recycleren. Hij doet deze wanhopige oproep nadat hij een zeehond filmde die alle moeite van de wereld had om zich te bevrijden uit een plastic zak voor de kust van Wales. “Plastic in zee is een lokaal, nationaal en internationaal probleem en heeft een grote invloed op ons welzijn”, aldus een Britse politicus.

Nog niet zo lang geleden waren velen in tranen toen er in de BBC-documentaire Blue Planet II beelden opdoken van een walvis die haar kalfje nog met zich meedroeg, hoewel de baby was gestorven door vervuiling. Eind november filmde de Britse Dafydd Thomas opnieuw “hartverscheurende” beelden van een zeehond die wanhopig probeert een plastic zak los te schudden voor de kust van Trearddur, een dorpje in Wales.

“Ik raap regelmatig plastic zakken op als ik over het strand wandel”, verklaarde Albert Owen, een Britse politicus en lid van het parlement. “We zijn het er allemaal over eens dat plastic in zee een gigantisch probleem is voor ons allen. Een probleem dat een grote invloed op ons milieu en welzijn heeft.” De man roept op om samen te werken om de vervuiling van zeeën en oceanen te vermijden: “Er zijn nu wel al minder plastic zakken, maar ons gedrag rond het weggooien ervan moet dringend veranderen.”

Volgens de BBC-documentaire Blue Planet II wordt er jaarlijks meer dan acht miljoen toen plastic in zee gedumpt, waardoor heel wat zeedieren “verstrikt raken en verdrinken”. De walvis en haar dode kalfje zorgden voor heel wat beroering, toen presentator David Attenborough verklaarde dat het onfortuinlijke dier al “dagen gestorven was”, maar dat de moeder haar baby niet wilde loslaten. Hij legde nadien uit dat plastic een giftig goedje wordt eens het oplost in de oceaan, en zo een “enorme bedreiging vormt voor roofdieren zoals walvissen”.

Foto: © BBC

De Britse premier Theresa May kondigde onlangs aan dat ze het probleem grondig wil aanpakken, maar verklaarde dat er al “negen miljard plastic zakjes minder werden gebruikt” sinds er in 2015 moet voor worden betaald in de winkel. Een Brits parlementair comité stelt nu ook voor om een heffing op wegwerpkoffiebekers te verplichten, zodat koffiedrinkers worden aanmoedigen zelf hun mok mee te brengen. In Groot-Brittannië belanden namelijk elk jaar 2,5 miljard van die bekers op straat en ze kunnen nauwelijks worden gerecycleerd door de laag kunststof die over de papieren beker plakt.