Vrouw komt met wagen op werf terecht en belandt in put

Een dame heeft maandagmiddag haar wagen vastgereden aan de werken op de Noorderlaan aan de Luchtbal in Antwerpen. Er vielen geen gewonden, maar het autootje liep wel schade op en diende getakeld te worden.

De Noorderlaan is gedeeltelijk afgesloten voor ingrijpende werken aan de rijbaan. Een vrouw was met haar wagen op de een of andere manier toch door of langs de afsluiting gereden en was op de werf terechtgekomen.

Toen ze besefte dat ze vast zat, probeerde ze rechtsomkeer te maken. Bij dat manoeuvre belandde het voertuig naast de baan en kwam terecht in een ondergelopen put. De vrouw raakte met haar autootje niet meer op eigen kracht uit de put. De takeldienst moest ter plekke komen om de wagen er uit te slepen.

Er is een stabiel genie aangekomen op de Noorderlaan. pic.twitter.com/j7y1NjooWI — Kristof Geens (@kristofG) January 8, 2018

Foto: BFM