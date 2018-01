Wouter Beke: “Wij hebben nooit om ontslag Francken gevraagd”

Na afloop van het CD&V-partijbureau heeft voorzitter Wouter Beke aan De Standaard gezegd dat zijn partij nooit het ontslag van Theo Francken gevraagd heeft, en dat het onderzoek naar de repatriëringen in Soedan geen persoonlijke kwestie is om Francken al dan niet te beoordelen. De kwestie werd actueel nadat N-VA-voorzitter Bart De Wever zondag duidelijk maakte dat zijn partij uit de federale regering zou stappen als de andere coalitiepartners op Franckens ontslag zouden aansturen.

Bestuurder Hans Maertens van werkgeversorganisatie Voka waarschuwde maandagochtend dat een val van de regering slecht nieuws voor de ondernemers zou zijn. “Er ligt heel wat werk op de plank. En nu kibbelen, nog eens kibbelen, daar is niemand bij gebaat.” Wat later schaarde vicepremier Kris Peeters (CD&V) zich achter die mening. Volgens hem wordt er “heel veel perceptie” gecreëerd in het Soedan-dossier. Daarin ligt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken onder vuur over de vraag of gerepatrieerde Soedanezen bij hun terugkeer gefolterd zouden zijn en over de vraag of hij de premier correct heeft ingelicht over de organisatie van de terugkeervluchten.

Peeters herinnerde eraan dat het kernkabinet beslist heeft om een onderzoek te laten uitvoeren naar de eventuele folteringen en dat staatssecretaris Francken en N-VA-vicepremier Jan Jambon daarbij aanwezig waren. Peeters vindt dat de resultaten van dat onderzoek afgewacht moeten worden en dat daar de nodige gevolgen aan gegeven moeten worden, al benadrukt de vicepremier dat hij niet op die conclusies wil vooruitlopen.

“Nooit om ontslag gevraagd”

CD&V-voorzitter Wouter Beke voegde daar maandagmiddag aan toe dat het onderzoek naar de repatriëringen geen persoonlijke kwestie is om al dan niet Francken te beoordelen. Het onderzoek in Soedan heeft als enige doel om na te gaan wat beter kan in de toekomst. Bovendien heeft CD&V nooit om het ontslag van Francken gevraagd, klinkt het.

“We hebben de politieke situatie grondig besproken”, klonk het na afloop van het partijbureau. “Ik herhaal nu dat de positie van de staatssecretaris alleen afhangt van zijn persoonlijke deontologie. Voor de rest zijn er al excuses geweest aan de premier en is er verder niets aan de hand.”

Volgens Beke zouden vervroegde verkiezingen bovendien ‘geen goede zaak’ zijn en zijn die dus “niet aan de orde”. CD&V is van plan om de rit uit te doen, “de burgers verwachten dat ook”. Ook Beke wil niet “spelen met de potentiële economische groei. Nu met vuur spelen zou onverstandig zijn”.

Bij Open VLD klinkt een gelijkaardig geluid. De regering-Michel zal dus verder regeren, ongeacht de uitslag van het onderzoek in Soedan. Maar of de regering nog veel zal kunnen klaarspelen is een ander paar mouwen. Het spierballengerol van N-VA heeft diepe wonden geslagen.