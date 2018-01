Meer dan dertig procent van Limburgers geeft toe te snel te rijden

Meer dan een derde van de Limburgers reed de afgelopen maand te snel. Dat blijkt uit een enquête van Vias. Verder wordt ook duidelijk dat de elektrische fiets aan een stevige opmars bezig is, vooral in onze provincie.

Sinds 2012 neemt Vias een enquête af bij de Belgen over het verkeersonveiligheidsgevoel. Dit jaar beantwoorden 6.200 mensen de vragen van de nationale verkeersonveiligheidsenquête.

In de periode 2012-2016 daalde het aantal verkeersdoden in België van 770 naar 637. Het aantal letselongevallen daalde van 44.234 tot 40.096. Logischerwijs is te verwachten dat het subjectieve onveiligheidsgevoel de objectieve verbeterde verkeersveiligheid volgt, maar dat blijkt niet uit de resultaten. Het onveiligheidsgevoel blijft al jaren stabiel. In vergelijking met de rest van Vlaanderen, voelen Limburgse motorrijders zich wel een pak onveiliger.

Gemiddeld onveiligheidsgevoel (0: helemaal niet in gevaar, 9 : heel erg in gevaar). Foto: Vias

Elektrische fiets boomt, koning auto blijft

Meer dan 55 procent van de ondervraagde Limburgers haalde het afgelopen jaar de fiets van stal. Vooral opvallend is het gebruik van de elektrische fiets, dat in onze provincie het hoogst is van heel België. 16 procent rijdt daar nu minstens één keer per jaar mee, een verdubbeling op drie jaar tijd. Het openbaar vervoer kan de Limburgers duidelijk niet bekoren. In Vlaanderen wordt er nergens zo weinig de trein, bus of tram genomen als bij ons.

De resultaten over het verplaatsingsgedrag van de Belgen maken duidelijk dat de Belg in de eerste plaats rekent op de auto voor zijn verplaatsingen. 81% van alle Belgen heeft in het afgelopen jaar een wagen bestuurd. Hiermee is de wagen met voorsprong het populairste vervoermiddel. Gemiddeld legde de Belg 149 kilometer per week af als autobestuurder, ten opzichte van 10 kilometer met de fiets.

Percentage respondenten dat in het afgelopen jaar minstens één keer de fiets, elektrische fiets of openbaar vervoer gebruikte. Foto: Vias

Te snel

Overdreven snelheid blijft 1 van de grootste problemen op onze wegen. Ongeveer 1 derde van de Belgen geeft toe in de afgelopen maand te snel gereden te hebben, dit zowel binnen de bebouwde kom (29%), op autosnelwegen (30%) als buiten de bebouwde kom (33%). In Limburg liggen de percentages nog wat hoger.

Federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) woonde de voorstelling van de resultaten bij. In de marge herhaalde hij zijn voorstel om de snelheidslimiet op sommige trajecten op te trekken naar 130 km/uur, ook al verzetten de gewestministers zich daartegen. De gewesten zijn bevoegd om de maatregel eventueel toe te passen.

Bellot legde uit dat hij in feite pleit voor “moduleerbare snelheidslimieten”. Op sommige momenten, als er heel druk verkeer is en de auto’s dicht op elkaar volgen, is het voor Bellot aangewezen de snelheidslimiet lager te leggen. “Maar er zijn ook stukken waar je ‘s nachts bijvoorbeeld haast alleen rijdt op een lang recht stuk. Dan zou een verhoging naar 130 km/uur geen effect hebben op de veiligheid.” Over welke stukken snelweg het concreet zou gaan, zei Bellot niet.

Percentage respondenten dat wel eens te snel reed op de autosnelweg, buiten of binnen de bebouwde kom. Foto: Vias

Ook rijden onder invloed blijft een probleem. 12% van de Belgen heeft in de afgelopen maand met de wagen gereden nadat ze alcohol gedronken hebben. 11 procent van de Limburgers gaf toe alcohol te ebben gedronken alvorens achter het stuur te kruipen.

Rijbewijs met punten

Tot slot onderzocht Vias ook nog het draagvlak voor bepaalde maatregelen. Voor een aantal verkeersveiligheidsmaatregelen is er een groot draagvlak. Zo is ongeveer drie kwart (74%) van de Belgen voorstander van een verplicht alcoholslot voor recidivisten. Die maatregel gaat in de loop van 2018 ook van kracht worden. 68% wil ook meer alcoholcontroles. 57% van de Belgen is voorstander van meer snelheidscontroles. Zes op tien Belgen is tegen een veralgemening van zone 30 in het centrum van steden.

Het draagvlak voor een rijbewijs met punten loopt ongeveer gelijk met de taalgrens, met een kleiner draagvlak in Wallonië dan in Vlaanderen. In Limburg zegt 41 procent voor te zijn, 43 procent van de Limburgers is tegen de invoering van dit systeem.