Man krijgt 18 maanden cel omdat hij vrouw verkracht die hem onderdak geeft

Roeselare - De Kortrijkse strafrechter heeft een twintiger uit Roeselare maandag veroordeeld tot een effectieve celstraf van 18 maanden. Hij verkrachtte de zus van een vriend, vlak nadat zij hem onderdak had gegeven voor de nacht. De man liet verstek gaan.

In de nacht van 27 op 28 juni was de 25-jarige D.W. in Roeselare op zoek naar een plek om te overnachten. Hij klopte aan bij de zus van een vriend en vroeg of hij daar terechtkon. Zij stemde toe. Toen hij binnen was, begon D. de behulpzame vrouw te betasten.

Zij maakte duidelijk dat ze dat niet wilde en smeekte te stoppen. In plaats van die smeekbede te verhoren, gaf D.W. zijn slachtoffer een klap in het gezicht. Ze viel bewusteloos in de zetel. Daarop ontkleedde de twintiger haar en verkrachtte hij haar.

D. bracht er ook de nacht door. De ochtend na de feiten deelde hij nog enkele rake klappen uit. Hij stal de bankkaart van de vrouw en haalde 800 euro af bij de bank. De man kwam zich voor die feiten niet verantwoorden op de rechtbank.

Hij krijgt achttien maanden cel en wordt tien jaar uit zijn burgerrechten ontzet. Zijn slachtoffer krijgt een schadevergoeding.