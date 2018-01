Belgisch gezin al vier dagen vast op luchthaven New York: “We kunnen niet meer”

Een gestrande reiziger in de luchthaven van New York (de jongeman op de foto is niét Michel uit het artikel) Foto: REUTERS

De VS is al een aantal dagen in de greep van hevig winterweer. Dat mochten ook een aantal Belgen ondervinden. Zware sneeuwval legde het luchtverkeer in het oosten van de Verenigde Staten voor een groot deel lam. Meerdere Belgen zitten daardoor vast op luchthavens in New York. Een van hen contacteerde de redactie van het Waalse RTL Info om zijn verhaal te doen.

Michel (niet de echte naam van de man, die anoniem wil blijven, red.) uit Luik was samen met zijn echtgenote en twee kinderen naar New York getrokken om daar de eerste dagen van het nieuwe jaar door te brengen. Het gezin kwam op 31 december toe in de Amerikaanse stad, vijf dagen later zou het viertal weer naar België terugkeren, via luchthaven John F. Kennedy.

Foto: REUTERS

“We kochten een reispakket voor New York via Connections. Alles verliep heel goed, het hotel was geweldig”, vertelt Michel aan RTL. Maar daarna werd het gezin zwaar op de proef gesteld. De rit naar de luchthaven bleek door de sneeuw al een helse onderneming. “Het duurde maar liefst 2.30 uur om op het vliegveld te geraken. Eenmaal daar aangekomen, duurde het 3.38 uur om onze instapkaarten te bemachtigen”.

“Geen hulp”

Maar dat bleek geen garantie op een vlucht naar huis. Een paar uur voor het geplande vertrek, werd de vlucht geannuleerd door de hevige weersomstandigheden. “Sindsdien is het een echte ramp. De vliegtuigmaatschappij, Delta Airlines, kan ons niets vertellen. De verzekering wil niet tussen komen onder het voorwendsel dat de geannuleerde vlucht niet de schuld is van de exploitant, niet de fout van de touroperator noch van Delta Airlines zelf.”

Na een paar uur moest het gezin de vertrekzone verlaten en de bagage weer oppikken. “En daarna niets meer. Er was niemand om ons te helpen. Terugkeren naar een hotel is geen optie, we hebben dat budget niet meer. Bovendien zijn de prijzen van de hotels intussen verdriedubbeld.” Volgens de Luikenaar zou één nacht in een relatief goedkoop hotel al zo’n 200 dollar kosten.

Foto: REUTERS

“Overnachten in de luchthaven”

Sinds de eerste annulering werden er intussen vier nieuwe vluchten aangeboden aan het gezin. Maar ook die werden telkens geannuleerd omwille van de weersomstandigheden. Via XL Airways, een Frans bedrijf, kocht het gezin nieuwe kaartjes. “Maar omdat JFK Airport die vluchten niet te laten vertrekken, moest ook die vlucht geannuleerd worden”, gaat Michel verder. “Ze hebben ons onze tickets wel terugbetaald, maar dat is intussen al van donderdag geleden. We overnachten nu in de luchthaven en zijn daarbij helemaal op onszelf aangewezen.”

Michel weet niet wanneer hij eindelijk naar huis zal kunnen vliegen. Ook voor honderden andere gestrande reizigers is dat het geval. “We kunnen er niet meer tegen; financieel, psychologisch en zelfs menselijk.”

Des voyageurs toujours bloqués à #NewYork #JFK 24h après le passage de la tempête de neige.

Ici des passagers de @XLAIRWAYSFRANCE bloqués dans l'aérogare. pic.twitter.com/DdhZ5ZdfuL — Cédric Faiche (@cedricfaiche) January 6, 2018

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS