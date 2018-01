Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) heeft ook zelf nog eens gereageerd op de hele heisa rond zijn persoon. Francken is blij met de steun van zijn partijvoorzitter Bart De Wever. "Dat doet deugd", zegt Francken aan VTM NIEUWS.

Over de reactie van Ivo Belet (CD&V), die vindt dat Theo Francken zelf ontslag had moeten nemen, is Francken kort: "Dat is Ivo Belet zijn zaak."

"Ik kan alleen maar zeggen dat ik blij ben met de steun van mijn voorzitter en ik ga nu naar hem luisteren. Dat moet je soms doen in een partij", vervolgt de staatssecretaris.

Francken kwam in een politieke storm terecht door zijn verklaringen over de repatriëring van Soedanezen nadat er berichten waren gekomen over folteringen van teruggestuurde Soedanezen. Bart De Wever was zondag duidelijk. “Als men Francken vraagt om zijn ontslag te geven, zal N-VA zich terugtrekken uit de regering."