De BBC-correspondent in China, Carrie Gracie, stapt op als correspondente omdat de loonkloof bij de Britse openbare omroep te groot is. Op sociale media kreeg de correspondente de steun van verschillende BBC-presentatoren. "De honger naar een eerlijk systeem is groot."

In een open brief op haar website heeft Carrie Gracie het over een "geheimzinnige en illegale verloningscultuur bij de BBC". Van de vier internationale topcorrespondenten verdienen de twee mannen minstens 50 procent meer dan hun vrouwelijke collega"s.

"Ik heb mijn bazen gezegd dat de enige aanvaardbare oplossing zou zijn dat alle internationale correspondenten hetzelfde verdienen", schrijft Gracie. "Wat het juiste loon is, moeten zij beslissen. Ik heb hen duidelijk gemaakt dat ik geen loonsverhoging wilde, enkel een gelijk loon. In de plaats daarvan boden ze mij een grote loonsverhoging aan, die ver onder een gelijke verloning blijft."

Gracie riep de BBC op "het probleem te erkennen, zich te verontschuldigen en een fair, transparant en gelijk verloningssysteem in te voeren". De correspondente zegt dat ze terugkeert naar de tv-redactie, "waar ik verwacht gelijk betaald te worden".

"Ongelofelijke honger"

Op sociale media kreeg Gracie de steun van verschillende BBC-presentatoren, die de hashtag #istandwithcarrie lanceerden.

Gracie zelf is onder de indruk van de steun. "De steun die ik de laatste uren gehad heb, toont de ongelofelijke honger naar een gelijk, eerlijk een transparant verloningssysteem", aldus Gracie op het Britse Radio 4, in een interview met presentator John Humphrys, die zo’n 600.000 pond (670.000 euro) per jaar verdient - vier keer meer dan Gracie.

In juli werd al een rapport gepubliceerd waaruit bleek dat twee derden van de 200 hoogste verdieners bij de BBC mannen zijn, en dat de bestbetaalde vrouw nog geen kwart verdient van het loon van de bestbetaalde man.