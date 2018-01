“Chantage maakt op mij geen indruk, bedreigingen en provocaties evenmin”, zei premier Michel gisteren op RTL. Even later reageerde Bart De Wever al meteen met “ik chanteer niemand, ik vertolk enkel het standpunt van mijn partij.”

Premier Michel is zich nu al van een paar weken voor kerstmis aan het verdedigen over twee dossiers met N-VA in de hoofdrol: de kernuitstap en Soedanese transmigranten. Telkens moet hij herhalen dat hij ...