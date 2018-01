Belgisch jongetje maakt vreselijke val op skipiste en wordt honderden meters meegesleurd in ijskoud water

Een skipiste in La Bresse (archiefbeeld). Foto: if

Een achtjarig jongetje uit Namen is vrijdagmiddag zeer zwaar ten val gekomen op een skipiste in het Franse La Bresse. Het jongetje viel voor de ogen van zijn ouders en zusje, ging onder het veiligheidsnet aan de rand van de piste door en kwam in een stroompje terecht dat hem meer dan 200 meter meesleurde. Er werd even gevreesd voor zijn leven: zijn hart stond meer dan vier minuten stil, maar de laatste updates zijn geruststellend.

Het ongeval gebeurde vrijdag rond half twaalf in het skioord van La Bresse, in de Hoge Vogezen. Het jongetje, Titouan, was samen met zijn ouders en zusje bezig met de afdaling van de piste ‘Bourvil’ toen hij plots ten val kwam. Aan de rand van de piste was in een veiligheidsnet voorzien, maar het jongetje passeerde eronderdoor en kwam in een stroompje terecht. “Het ijskoude water sleurde de jongen meer dan 200 meter mee”, luidt het bij de plaatselijke politie.

Titouans vader, die het ongeluk had zien gebeuren, sloeg meteen alarm. “Een van de personeelsleden van de skipiste heeft het jongetje uit het water kunnen halen”, luidt het bij de ordediensten, die snel konden ingrijpen omdat ze kort ervoor naar de piste waren opgeroepen voor een ander ongeval. “Een andere skiër heeft Titouan de eerste hulp aangeboden, waarna het jongetje in allerijl met een helikopter naar het ziekenhuis werd gevlogen.”

Er werd een tijdlang gevreesd voor het leven van Titouan: zijn hart stond meer dan vier minuten stil, waarna hij een tijdlang in een coma belandde. Hij is intussen ontwaakt, zijn toestand is stabiel, maar hij zal wel nog een tijdje in het ziekenhuis van Nancy moeten blijven. “Zondagmiddag heeft zijn moeder al een fotootje gestuurd naar de directeur van het skioord”, zegt Hubert Arnould, burgemeester van La Bresse. “Daarop is het jongetje te zien die zijn arm omhoog steekt om hallo te zeggen tegen zijn redders. Ook de scans zijn veelbelovend: er zullen vermoedelijk geen blijvende letsels zijn. Ik denk dat zijn helm zijn leven gered heeft.”

Het parket van Epinal is een onderzoek gestart naar het ongeval. Hoe is het jongetje in de stroom terecht kunnen komen als er een veiligheidsnet was? Volgens Titouans vader ging zijn zoon onder het net door. “Door de hevige regenval van de voorbije dagen kan het zijn dat de sneeuw gezakt is, zodat het net niet meer op de juiste plaats hing”, zegt een plaatselijke journaliste.