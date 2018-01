Kangoeroe ontsnapt aan hittegolf door frisse duik in zwembad te nemen

Een Australisch gezin kreeg zondagochtend een opmerkelijk schouwspel te zien toen ze wakker werden na een snikhete zaterdag. Een kangoeroe was wanhopig op zoek naar wat verkoeling en was in het zwembad in hun tuin gesprongen, nadat hij eerst een gezinslid omver had gelopen. Het duurde minstens een kwartier om het “schattige” dier weer uit het zwembad te halen, dat ongedeerd zijn weg vervolgde.

De Australische Rachel Edith werd zondagochtend voor dag en dauw wakker toen ze een geluid hoorde in haar tuin. Het gezin ging snel op onderzoek uit, maar toen ze buiten kwamen werd Rachel bijna onderuit gehaald door de kangoeroe, die in een rechte lijn naar hun zwembad snelde. “De kangoeroe was erg lief en zag er niet uit alsof hij in moeilijkheden zat”, aldus de Australische vrouw. “Ik denk dat hij gewoon wat verkoeling zocht, het was de dag voordien 40° graden geweest.”

Haar echtgenoot probeerde het dier uit het zwembad te vissen met een net, maar de kangoeroe bleef rustig rondzwemmen en leek niet van plan om het koele water snel te verlaten. “Mijn man stond daar in zijn ondergoed te vissen. Maar de kangoeroe leek erg te genieten van zijn duik in het zwembad.” Het gezin slaagde er uiteindelijk in het buideldier naar de trappen te drijven, waarna het weer over het tuinhek sprong en snel uit het zicht verdween.

Het vreemde incident was een “leuk verjaardagscadeau” voor de zoon van de Australische vrouw, die zondag zijn veertiende verjaardag vierde. De situatie was des te opmerkelijker omdat het gezin ver weg van de Australische wildernis woont er in hun buurt weinig wilde kangoeroes leven. “Hopelijk kon hij veilig wegkomen en raakte hij niet gewond door het verkeer”, zei Rachel nog in de lokale media.