Eiland ontruimd nadat ‘slapende’ vulkaan uitbarst

Eiland ontruimd nadat ‘slapende’ vulkaan voor het eerst in 400 jaar uitbarst Video: Ruptly

Een vulkanisch eiland dat tot Papoea-Nieuw-Guinea behoort, barstte vorige week voor het eerst sinds de 17de eeuw uit. De vulkaan spuwde as kilometershoog de lucht in waardoor de meer dan 500 bewoners van het eiland moesten worden geëvacueerd. Er vielen voorlopig geen gewonden.

De vulkaan op het Papoea-Nieuw-Guinese eiland Kadovar was al eeuwenlang inactief tot ze afgelopen vrijdag plots een wolk as begon te spuwen. Die wolk bereikte langzaam een hoogte van ruim twee kilometer.

“We zien een voortdurende uitstoot van vulkanische as”, zei een wetenschapper van het Darwin Volcanic Ash Advisory Centre zondag aan persagentschap Reuters. “De aswolk bereikte al een hoogte van 2.133 meter en trekt momenteel naar het westnoordwesten.”

Het is de eerste keer in lange tijd dat de vulkaan uitbarst. Wetenschappers speculeren dat het meer dan vierhonderd jaar geleden al eens gebeurde. “Een 17de-eeuwse piraat schreef ooit over ‘twee brandende eilanden’ nabij ‘Terra Australis’”, aldus Chris Firth, een Australische vulkanoloog. “We vermoeden dat een van die twee eilanden Kadovar was.”

Foto: Reuters

De vulkaan vertoont nog steeds activiteit en dat zou voor een explosieve situatie kunnen zorgen op het eiland, die kan leiden tot een tsunami of aardverschuivingen. “Het is moeilijk om te voorspellen wat er kan gebeuren”, zei Firth, die de vulkaan nauwlettend in de gaten houdt. “We hebben niks om deze uitbarsting mee te vergelijken.”