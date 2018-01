Kris Peeters: “Wie regering laat vallen, speelt met vuur”

Vicepremier Kris Peeters (CD&V) waarschuwt dat wie de regering nu zou willen laten vallen, met vuur speelt. “Diegenen die spelen met vervroegde verkiezingen” wijst minister Peeters op de economische groeicijfers en de jobcreatie. “De federale regering moet hard doorwerken en ik zal mijn steentje bijdragen”, verklaarde de CD&V’er maandag in De Ochtend op Radio 1.

Eerder op de dag had gedelegeerd bestuurder Hans Maertens van werkgeversorganisatie Voka al gewaarschuwd dat een val van de regering slecht nieuws zou zijn voor de ondernemers. “Er is heel wat werk op de plank. En nu kibbelen, nog eens kibbelen, daar is niemand bij gebaat. En zeker onze bedrijven niet. Een dergelijke crisis zou heel slecht zijn voor ons bedrijfsklimaat en voor onze reputatie in het buitenland. Er moet nog anderhalf jaar geregeerd worden”, verklaarde Maertens op de VRT-radio.

Vicepremier Peeters schaart zich achter die oproep. De vraag werd brandend actueel nadat N-VA-voorzitter Bart De Wever zondagavond duidelijk maakte dat zijn partij staatssecretaris Theo Francken niet zal laten vallen en dat N-VA uit de regering stapt indien de andere coalitiepartners op Franckens ontslag zouden aansturen. Francken ligt onder vuur over de vraag of gerepatrieerde Soedanezen bij hun terugkeer zouden zijn gefolterd en over de vraag of hij de premier correct heeft ingelicht over de organisatie van terugkeervluchten.

Minister Peeters vindt dat er “heel veel perceptie” wordt gecreëerd in het dossier. Hij herinnert eraan dat het kernkabinet heeft beslist een onderzoek te laten uitvoeren naar de eventuele folteringen en dat staatssecretaris Francken en N-VA-vicepremier Jan Jambon daarbij aanwezig waren. Peeters vindt dat de resultaten van dat onderzoek moeten worden afgewacht en dat daar de nodige gevolgen aan moet worden gegeven, al benadrukt de vicepemier niet op die conclusies te willen vooruit lopen.