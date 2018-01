Vrouw (44) in levensgevaar na val van klimmuur

Leuven - Een 44-jarige vrouw uit Huldenberg (Vlaams-Brabant) verkeert in levensgevaar na een val in de net geopende klimzaal De Stordeur in Leuven. De ervaren klimmer wou er gisteren rond 17.00 uur de nieuwe, zestien meter hoge klimmuur uittesten. Haar touw loste toen ze het plafond had bereikt. De vrouw viel van zestien meter hoog en kwam hard neer op de betonnen vloer. De hulpdiensten werden prompt ter plaatse geroepen. Omdat de lift van het gebouw nog niet in gebruik was, evacueerde de brandweer haar met de brandweerladder.

De oorzaak van de val is nog niet officieel bevestigd, maar volgens het personeel en getuigen zou het gaan om een foutieve knooplegging. De politie bevestigt dat er geen kwaad opzet in het spel is. De zaalhouders treft dus geen schuld, al zijn die ernstig aangeslagen door dit voorval. Ze hadden hun zaak nog maar afgelopen dinsdag geopend. Dat was exact twee jaar na de sluiting van de vorige klimzaal Hungaria.

Gisteren is De Stordeur na het incident vervroegd gesloten. Of de zaak vandaag heropent, is niet duidelijk.