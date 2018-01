Tiele (3) is aan alles allergisch: “Op reis is alleen de camper echt veilig”

Tiele (3) uit Itegem (Heist-op-den-Berg) is aan bijna alles allergisch. Dingen die normaal zijn voor een kleuter, zijn voor hem een hele opgave. Op vakantie gaan is dat ook, want in een vreemde omgeving loeren overal gevaren. Roompot Vakanties in Nederland ziet dit weekend de reglementen voor één keer door de vingers. Tiele is er met zijn vertrouwde mobilhome op vakantie.