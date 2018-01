Turkije wil onderzoek voeren naar islamofobie in ons land

Het Turkse parlement maakt zich zorgen over de behandeling van moslims in Europa. Onder meer in ons land wil het daarom onderzoek komen voeren naar islamofobie.

“Een nieuwe terrorist is geboren.” “Deporteer dat uitschot meteen.” “Ik hoop op wiegendood.” Dat waren op 1 januari enkele van de reacties op de eerste baby die in 2018 in Wenen werd geboren. Het meisje, dat Asel heet, was toevallig van Turkse afkomst, en toen een Oostenrijkse krant een kraamfoto met haar ouders op Facebook zette, werd ze overspoeld door racistische reacties.

Dat zorgde voor een relletje in Oostenrijk, waar de extreemrechtse partij FPÖ sinds kort in de re­gering zit. Tegelijk is het voor het Turkse parlement de aanleiding om de islamofobie in het al­gemeen in Europa te onderzoeken. Dat melden Turkse media.

Voor dat onderzoek wordt een nieuwe par­lements­commissie op­gericht, die vanaf morgen aan haar werk begint. Daarbij richten de parlementsleden zich eerst op de vier Europese landen waar volgens hen de islamofobie het hoogste is: Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk en België. Ze willen in die vier landen ook de toelating vragen om ter plekke onderzoek te komen voeren. Een aanvraag die waarschijnlijk nog onderweg is, want binnen de federale regering was gisteren, voor zover bekend, nog niemand op de hoogte.

De parlementscommissie baseert zich op verschillende Turkse onderzoeksrapporten. Daaruit zou blijken dat er in België meer dan twintig aanvallen tegen moslims zijn geweest, en dat de haat tegen moslims in ons land steeds groter wordt.