Opgelet: vanaf vandaag verspreiden we de griep

Nu de vakantie voorbij is, beginnen we ook onbewust aan het verspreiden van de griep. “Er zijn al enkele gevallen in ons land, maar wanneer er op het werk en school opnieuw veel meer mensen met elkaar in contact komen, begint de verspreiding pas echt”, zegt viroloog en griepcommissaris Marc Van Ranst. “Over enkele weken zal dat al tot een epidemie leiden.” In Groot-Brittannië is die al losgebarsten en klinkt het dat het om de “dodelijkste griep in vijftig jaar tijd” gaat.

De griep kreeg in Groot-Brittannië de naam Aussie flu (Australische griep), maakte er al verschillende doden en leidde afgelopen weekend in Noord-Ierland tot de vraag om elkaar niet langer de hand te schudden. Ziekenhuizen schrapten er ook al 55.000 geplande operaties om plaatsen vrij te maken voor zieken. Dat griepvirus komt nu dus ook onze kant uit. “Het komt oorspronkelijk uit Australië, vandaar dus die bijnaam in Groot-Brittannië”, zegt Van Ranst. “In Australië sloeg die griep twee keer zo hard toe als een normale.”

Marc Van Ranst Foto: Sven Dillen

Tot 1.000 doden

Toch is er volgens hem nog geen reden tot paniek. Ook niet als je weet dat er in Australië 300 doden vielen. “Elke griep maakt doden. Ook bij ons sterven er jaarlijks 100 tot 1.000 mensen aan de griep. Het is nu eenmaal iets ernstigs. Hoe ernstig deze wordt, is moeilijk te voorspellen op basis van wat er in andere landen gebeurde. Wat in ons voordeel speelt, is dat we al voorbij Nieuwjaar zijn zonder opmerkelijk veel nieuwe gevallen. Dat is namelijk een cruciaal moment om een virus zeer snel te laten verspreiden. Iedereen kust elkaar of geeft de hand. Zo gaat het snel. Nu zitten we aan een nieuw cruciaal moment: het hervatten van het school- en werkjaar. Nu zal het virus zich volgens mij wel verspreiden. Ik voorspel dat binnen dit en drie weken er een epidemie is waarbij drie tot tien procent van de bevolking de griep heeft. Het is dan wachten tot de krokusvakantie – halfweg februari – voor de verspreiding opnieuw wat afgeremd kan worden.”

Souvenir van op reis

Dat de griep van de andere kant van de wereld komt, is volgens van Ranst traditioneel. “Die komt vaak uit Australië. Of Azië. Daar wonen de meeste mensen en worden de meeste griepvarianten gegenereerd. Als er daar een epidemie uitbreekt komt die enkele maanden later hier aan via reizende mensen. Dat een halt toeroepen, is onmogelijk. Je kan moeilijk iedereen gaan inenten. En waartegen zou je ze inenten? Het is elk jaar gokken welke grieptypes zullen circuleren. Het vaccin dat hier nu toegediend is, beschermt om die reden ook niet perfect voor de griep die nu op komst is. De keuze van griepstammen in het vaccin is niet optimaal, maar ook dat is traditioneel. Bij de griep loop je jaarlijks achter de feiten aan.”