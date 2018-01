“Pas als de bedrijventerreinen écht vol zitten, kan er gesproken worden over het aansnijden van natuurgebieden. Geen moment eerder”

Komt er dan toch industrie in het natuurgebied Groene Delle tussen Hasselt en Lummen? Na het Essersbos in Genk zet minister Joke Schauvliege (CD&V) ook door met haar plannen om - ondanks veel protest - een deel van de Groene Delle om te vormen tot bedrijventerrein. Een verrassing is dat niet. In 2015 gaf Schauvliege al de eerste aanzet, nu zijn de plannen klaar.

Volgens de SERR Limburg, de sociaal-economische partners, gaat het om een uniek bedrijventerrein, dichtbij het Klaverblad en pal naast het Albertkanaal. Van levensbelang voor toekomstige economische ontwikkeling en tewerkstelling in Limburg.

Beste lezers, laat u niets wijsmaken. Dit lapje grond van 26 hectare zal de economische toekomst van Limburg echt niet bepalen. Volgens de laatste Vlaamse statistieken van halverwege 2016 was er in Limburg nog 919 hectare aan direct beschikbaar bedrijventerrein. Negen procent van de totale oppervlakte voor industrie in onze provincie wacht op invulling. En dan zijn de 90 hectare op de Ford-terreinen, die de komende jaren beschikbaar zullen worden, er nog niet bijgerekend.

Wie dus zegt dat er geen ruimte is om te ondernemen, dwaalt. Limburg heeft veruit de grootste reserve aan bedrijventerreinen van alle Vlaamse provincies. Dat die niet allemaal fantastisch ontsloten zijn en daardoor leeg blijven, zoals het industrieterrein Kristalpark in Lommel, klopt. Maar dat kunnen we van de Ford-terreinen toch niet zeggen? Ook daar loopt het Albertkanaal pal naast en is de snelweg niet ver af.

De waarheid is dat we stilaan op een kantelpunt zijn beland in Vlaanderen. Het ruimtebeslag is zo ver gevorderd dat van een open landschap amper nog sprake is. Naar natuurgebieden is het zoeken met een vergrootglas. Wie een boswandeling wil maken in zijn buurt, moet de auto nemen. Kan het cynischer?

Als de Vlaamse bouwmeester zegt dat we dichter bij elkaar moeten gaan wonen en de inname van open ruimte moeten terugdringen, dan geldt dat ook voor de industrie. Al lijkt dat besef nog altijd niet doorgedrongen in economische kringen.

Het beste bewijs leverde dezelfde SERR. Voorzitter Jean Vranken - nota bene de topman van de christelijke vakbond in Limburg - liet weten dat er in dit dossier vanaf nu (en we citeren) “geen verdere inhoudelijke discussie meer nodig [is] over mobiliteit of groenbehoud.” We vragen ons af hoe de vakbond zou reageren als ze op deze manier monddood zou worden gemaakt.

Want er is inderdaad geen verdere discussie meer nodig: pas als de bedrijventerreinen écht vol zitten, kan er gesproken worden over het aansnijden van natuurgebieden. Geen moment eerder.