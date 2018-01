Volleybal - Noliko Maaseik schrijft eerste Ligabeker op zijn naam

Gent - Noliko Maaseik heeft zondagavond in Gent de eerste editie van de Ligabeker volleybal (League Trophy) op zijn naam geschreven. In de finale klopten de Limburgers Lindemans Aalst met 3-2 (28-26, 21-25, 25-16, 21-25 en 15-13).

In de halve finales had Maaseik in de topper Roeselare al verslagen met eveneens 3-2. Aalst kwam in de andere halve finale terug van een 2-0 achterstand om herfstkampioen Menen ook met 3-2 te verslaan.

Winnaar Maaseik kreeg een cheque van tienduizend euro, Aalst moest met vijfduizend euro naar huis. De verliezende halve finalisten kregen een bedrag van 2500 euro op de rekening bijgeschreven.