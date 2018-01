Uscko eind deze week terug thuis

Beringen - Uscko, de Mechelse herder die drie weken geleden in basisschool De Buiteling in Paal twaalf kinderen aanviel, mag ten vroegste eind deze week terug naar huis. “De afgelopen twee weken hebben we de ren van Uscko aangepast zodat hij niet meer kan ontsnappen”, zegt eigenares Marleen Orens. “Zo staat er rond de ren een draad van twee meter hoog, met een antigraafstrook zodat hij niet onder de draad door kan glippen. Eind deze week komt de politie langs om de omheining te keuren en als die goed wordt bevonden, mag Uscko eindelijk terug naar huis.”

