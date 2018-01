Spanjaard Barreda slaat dubbelslag bij motoren, Fransen domineren tweede rit bij wagens in Dakar

Brussel - De Spanjaard Joan Barreda heeft op zijn Honda de tweede etappe van de 40e Dakar Rally gewonnen. De rit rond het Peruviaanse Pisco, goed voor 267 km, werd gereden op een bijzonder zanderige ondergrond. De enige Belg bij de motoren, Jeroen Ramon, gaf op. Bij de wagens verdeelden de Fransen de prijzen.

Voor Joan Barreda is het al de 20e keer dat hij een etappe van de Dakar Rally achter zijn naam mag schrijven. De Spanjaard neemt zo de leiding van het moto-klassement. De Fransman Adrien Van Beveren (Yamaha), die als 2e finishte, volgt op 2 minuten en 54 seconden. De Oostenrijker Matthias Walkner (KTM) vervolledigt de top 3. Hij eindigde op 4:24.

Jeroen Ramon gaf op in de tweede etappe. Dat kondigden de organisatoren ‘s avonds aan. De enige Belgische motorrijder aan de start had al erg veel moeite in de eerste rit van 31 km door het zand zaterdag en gaf er nu de brui aan.

Ramon slaagde er niet in de zandduinen te overwinnen en werd één van de vijf opgevers bij de motoren. Er hebben met de eerste rit meegerekend al zeven motorrijders de strijd gestaakt. Voor Ramon was het zijn negende Dakar, twaalf jaar na zijn laatste in 2006.

Maandag, tijdens de derde etappe, rijden de kandidaten nog steeds over de Peruviaanse zandvlaktes, namelijk tussen Pisco en San Juan de Marcona (296 km).

Foto: AP

Foto: EPA-EFE

Barreda. Foto: AFP

Frankrijk boven bij wagens

Cyril Despres (Peugeot) heeft zondag de tweede rit bij de auto’s in de Dakar-rally op zijn naam geschreven. De Fransman bleef zijn land- en ploeggenoot Stéphane Peterhansel voor, die de algemene stand aanvoert.

Peterhansel finishte op 48 seconden van Despres. Met Sébastien Loeb, derde op 3:08 van de winnaar, vervolledigde nog een Fransman van Peugeot het podium.

Bij de Belgen eindigde François-Xavier Béguin, copiloot van de Fransman Patrick Sireyol, als dertiende op 21:47. Tom Colsoul, copiloot van de Pool Jakub Przygonski, moest tevreden zijn met de zestiende plaats op 26:54.

In de algemene stand, voorlopig nog officieus, heeft Peterhansel veertien seconden voorsprong op Despres en 4:02 op Loeb. Tom Colsoul en Jakub Przygonski volgen als veertiende op 21:50, terwijl François-Xavier Béguin en Patrick Sireyol 28e zijn op 2u18:53. Nasser Al-Attiyah (Toyota) beleefde een baaldag in de Dakar. Na 100 km werd zijn co-rijder ziek. De Qatarees verloor bijna een kwartier en zakt in de stand naar de 5e plaats.

De wagen van Nasser Al-Attiyah. Foto: Photo News

“Het was een zeer zeer zware rit”, begint Jean-Marc Fortin zijn analyse. “Voor het eerst in jaren moesten de wagens voor de motoren het parcours op. Nasser dook als eerste de duinen in gevolgd door Bernhard Ten Brinke. We hoopten erop om het tijdverlies te beperken tot zo’n 5 minuten. Nasser verloor uiteindelijk bijna een kwartier. Na goed 100 km werd zijn navigator Matthieu Baumel om een nog onverklaarbare reden ziek. De resterende 167 km heeft hij bijna de hele tijd overgegeven. Nasser is zelfs enkele keren moeten stoppen. Matthieu kon zich daarom ook heel moeilijk focussen op zijn job. Hij was meer bezig met te overleven in plaats van te navigeren. Bernhard Ten Brinke van zijn kant kwam vast te zitten in het mulle zand en verloor bijna 20 minuten. André Villas-Boas bereikte de finish met een achterstand van bijna 3 uur 28 minuten. Hij reed de 44e tijd. Een knappe prestatie voor een debutant. Alle 10 wagens van het Overdrive Team hebben de finish bereikt. Giniel De Villiers is opgeschoven naar de 3e plaats. Maandag wacht ons een rit van 297 km met vrijwel alleen maar duinen.”

Zondag staat een rit van 296 kilometer op de agenda van Pisco naar San Juan de Marcona.

Foto: Photo News

Foto: REUTERS

Beguin eindigt net buiten de top 10

Patrick Sireyol (Buggy) en zijn Belgische navigator François Beguin reden een knappe tweede klassementsrit. Met hun buggy slaagden ze erin om de 12e tijd te rijden. Na de straftijd van zaterdag een flinke opsteker. In de stand staat Beguin op de 17e plaats op 38:53 van leider Peterhansel.

“Dit was een zeer moeilijke rit. Zowel op vlak van navigatie alsook tijdens het kruisen”, aldus François Beguin. “De landschappen waren prachtig. Jammer van de straftijd van zaterdag, anders stonden we er nu nog beter voor. Eén waypoint vonden we niet waardoor we bedacht werden met 20 minuten straftijd.”

Foto: EPA-EFE

Colsoul verliest 13 minuten in mulle zand

Jakub Przygonski (MINI John Coopers Works) en Tom Colsoul beleefden zondag geen al te beste dag in de Dakar. Het Pools-Belgische duo kwam na goed 180 km vast te zitten in het mulle zand en verloor dertien minuten. In de stand zakken ze naar de 14e stek op bijna 26 minuten van de leider.

“Zoals voorspeld werd het een moeilijke rit”, stak Colsoul van wal na afloop. “Er waren enkele moeilijke en zeer verraderlijke punten maar we kwamen er vrij vlot doorheen. De duinen waren bijzonder zacht met heel veel afstappen. Alles liep perfect tot we ons na zo’n 180 km vastreden in het mulle zand. Als dat bergop en bergaf gebeurt, kan je je nog een beetje laten rollen of met de krik spelen. Hier was dat niet het geval. We moesten de banden aflaten, zandplaten uithalen en beginnen scheppen. Jakub kon 100 meter rijden, ik moest 100 meter lopen. We verloren daar een kwartier. Zonder dit voorval hadden we de 5e tijd gereden.”

“Kijk, dat is koers”, vervolgde Colsoul. “We hebben 2 ritten gehad en er komen er nog 12. Er kan nog van alles gebeuren. Net als Matthieu Baumel had ik vandaag voor het eerst in mijn carrière last van wagenziekte. Iedereen maakt daar nogal wat van maar het is vergelijkbaar met een klein kind dat achteraan in de wagen plotseling moet overgeven. Zo is mij dat ook overkomen. Het was de eerste keer maar het zal zeker niet de laatste keer zijn. Geen paniek. Ik stel het wel. Het was heel even vervelend, maar Jakub is niet moeten stoppen en het voorval heeft ons geen tijd gekost.”

Foto: AP

Rus Nikolaev wint tweede etappe bij de trucks, Peter Willemsen wordt 5e

Het Russische team Eduard Nikolaev, Evgeny Yakovlev en Vladimir Rybakov heeft zondag de tweede etappe in de Dakar Rally bij de vrachtwagens gewonnen. Na een rit van 267 kilometer in en om Pisco bleven ze in hun Kamaz de Argentijnen van Team De Rooy - Federico Villagra, Ricardo Adrian Torlaschi en Adrian Arturo Yacopin - drie minuten en 25 seconden voor.

De Tsjechen Ales Loprais en Lukas Janda en de Spanjaard Ferran Marco Alcayna van Team Loprais vervolledigden het podium op zes minuten en zeven seconden.

Peter Willemsen, navigator van Team De Rooy, werd eerste Belg op de vijfde plaats, aan de zijde van de Nederlanders Ton Van Genugten en Bernard Der Kinderen. Zij moesten twintig minuten en acht seconden toegeven. Serge Bruynkens, aan de zijde van de Kazak Artur Ardavichus en de Nederlander Michel Huisman, gaf meer dan anderhalf uur toe. Slechts zestien trucks haalden voorlopig de eindmeet.

In het officieuze klassement is Nikolaev leider met vijf minuten en 38 seconden voorsprong op het team van Lopraeis.