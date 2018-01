Plopsaland bezorgt Liam (2,5) jaar na levensreddende transplantatie prachtige verrassing

Plopsaland heeft de kleine Liam De Koker (2,5 jaar) een prachtige verrassing bezorgd. De jongen kreeg vorig jaar een stamceltransplantatie en herstelde daardoor van een zeldzame bloed- en beenmergziekte.

In september gaat Liam naar de eerste kleuterklas. “We lazen Liam’s verhaal in de krant en dat heeft ons enorm aangegrepen”, zegt Wim Wauters, parkmanager van Plopsaland De Panne. “Bovendien gaf Liam’s mama aan dat hij een grote Plopsa-fan is en niet genoeg kan krijgen van de figuren, op die manier kregen we het idee om daar iets mee te doen. Dit vertaalde zich in de organisatie van een reuze-Meet & Greet in Plopsaland De Panne exclusief voor Liam en zijn gezin.”

Liam werd thuis opgehaald met een unieke Plopsa-limousine, die hem naar het park reed. Daar stond een bezoek aan het park en een ontmoeting met zijn favoriete Plopsa-gezichten op het programma, waaronder Bumba, Maya de Bij en Kabouter Plop.

“Liam wist van niets en was uiteraard enorm verrast door het hele gebeuren”, zegt Cindy, de mama van Liam. “Wij hebben enorm genoten.”