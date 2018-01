Riemstse Celestine (59) leeft elk jaar enkele weken bij de Lakota-indianen

Kanne / Riemst - “Ik wou dat ik Tinker Bell was en de pijn in de harten van ons volk kon wegtoveren.” Aan het woord: de kleine Wiyaka Sierra (8) tegen Celestine Schepers (59) uit Kanne (Riemst), die al negen jaar elke zomer naar de Verenigde Staten trekt om de Lakota-Sioux-indianen in South-Dakota te ondersteunen. “Hun armoede gaat gepaard met verslavingen, misbruik en zelfmoord”, vertelt Celestine, die woensdag een lezing over de Lakota geeft in het Cultureel Centrum van Hasselt. “Toch geven ze de moed niet op.”

In 2009 trok Celestine Schepers voor de eerste keer van Kanne naar Oglala, een dorpje in het Pine Ridge Reservaat in de Amerikaanse staat South-Dakota. “Via een Amerikaanse professor die een lezing ...