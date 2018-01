Meisje (14) scheert haar hoofd kaal voor goede doel, maar schooldirecteur neemt drastische maatregelen

Om een organisatie die pruiken maakt voor kankerpatiënten te steunen, heeft een Brits tienermeisje tijdens de kerstvakantie haar hoofd laten kaalscheren. Een goedbedoelde actie, al ziet niet iedereen dat zo.

De Mounts Bay Academy in de Engelse stad Penzance heeft namelijk beslist dat het nieuwe kapsel van de veertienjarige Niamh Baldwin volledig ingaat tegen de kledingvoorschriften op school. Daardoor mag ze enkel nog in afzondering les volgen. Tot haar blonde lokken terug zijn gegroeid.

Razend

Een overdreven reactie, vindt moeder Anneka. “Ze wordt onterecht gestraft”, klinkt het. “Ik was verbaasd toen ze me vertelde dat ze dit wou doen tijdens de kerstvakantie. Maar ik vond het vooral zeer dapper van haar. Zeker als veertienjarige, want op die leeftijd zijn meisjes toch heel bewust bezig met hun uiterlijk. Het is niet gemakkelijk om zoiets te doen. Wij waren dus heel trots.”

Maar nu is de moeder razend door de beslissing van de school. “Zij hebben mijn dochter een heel slecht gevoel gegeven. Niamh heeft altijd uitstekende resultaten behaald en iedereen zegt dat ze altijd zo beleefd is. Haar kapsel verandert toch niets aan wie ze is. Ik vind dit simpelweg discriminatie.”

“Extreme kapsels zijn verboden”

De school zelf houdt echter vol dat iedereen zich aan de regels moet houden. Een van die regels is dat extreme kapsels verboden zijn. “Dat staat al jaren in onze gedragscode”, klinkt het. “Dat is bovendien in vele scholen in het Verenigd Koninkrijk zo. De studenten kennen de regels en de gevolgen.”

De directie hoopt maandag tot een oplossing te komen voor het meisje en haar moeder. “Het is bijvoorbeeld een optie dat Niamh een sjaal op haar hoofd draagt tot ze weer langer haar heeft.”