Inbrekers halen huis leeg en zetten het in vuur en vlam: “Een wraakactie? Ik zou niet weten waarom”

Inbrekers hebben in de nacht van zaterdag op zondag de woning van Rob Beurskens in vuur en vlam gezet en leeggeroofd.

Als Rob Beurskens rond kwart over drie in de nacht van zaterdag op zondag na een gezellige carnavalszitting in Keulen thuis komt, slaat de schrik hem om het hart. Uit zijn woning aan de Sint Willebrordstraat in Blerick, deelgemeente van Venlo in Nederlands Limburg, komen zwarte rookwolken.

Vuur

Rob belt meteen 112. Al snel is duidelijk dat er ingebroken is en brand is gesticht, zo bevestigt ook de politie. Beurskens : “Inbrekers hebben een baksteen door een ruit gegooid en zijn achterom binnengekomen. En ze hebben brand gesticht. De hele bovenverdieping en de zolder zijn uitgebrand. Een tv, een laptop, drie fietsen en nieuwe kleding hebben ze meegenomen. Waarom brand stichten bij inbraak? Dat snap ik ook niet. Volgens de politiemensen die kwamen, komt dat zelden voor.”

Schietincident

De politie heeft hem gevraagd of hij vijanden heeft. “Nee, ik heb met niemand onenigheid.” Beurskens kreeg van de politie ook de vraag of hij als buurman wellicht een verklaring heeft moeten afleggen over het schietincident in oktober 2017 in het pand langs zijn huis. Een arrestatieteam viel daar binnen. Er vielen twee gewonden. Beurskens zegt dat daar geen sprake van is. “Een wraakactie? Ik zou niet weten waarom.” Volgens hem is de schade enorm. “Het gaat nog maanden duren eer ik er weer kan wonen.” Geluk bij een ongeluk is dat hij eigenaar is van hotel Maashof in het kerkdorp Boekend. “Ik slaap voorlopig in mijn eigen hotel.”