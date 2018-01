“Als regeringspartners ontslag Francken eisen, dan stapt N-VA uit regering”

De positie van Theo Francken is voor N-VA een regeringscrisis waard. Dat heeft partijvoorzitter Bart De Wever gezegd in VTM Nieuws. “Als de regeringspartners zijn ontslag eisen, stapt N-VA uit de regering”, aldus De Wever.

Francken kwam in een politieke storm terecht omwille van zijn verklaringen over de repatriëring van Soedanezen na berichten over folteringen van teruggestuurde Soedanezen. De staatssecretaris verklaarde aanvankelijk dat er in de maand januari geen terugsturingen gepland waren. Intussen kreeg hij het bericht dat er toch nog een vlucht gepland was, die hij onmiddellijk annuleerde. Hij bracht daar evenwel premier Charles Michel niet van de hoogte, die in de Kamer verklaarde dat er geen vluchten gepland waren.

CD&V-voorzitter Wouter Beke liet al weten dat hij twijfelde aan de geloofwaardigheid van de staatssecretaris en ook Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten zei vandaag bij VTM dat “Francken eens in de spiegel moet kijken”.

Maar wat voorzitter Bart De Wever betreft, staat de positie van Francken niet ter discussie, ook niet als uit onderzoek zou blijken dat de Soedanezen toch mishandeld werden. “Ik twijfel niet aan Theo Francken. Vandaag niet, morgen niet en ook overmorgen niet”, zegt De Wever tijdens de nieuwjaarsreceptie in Antwerpen.

Moesten de regeringspartijen tóch aansturen op het ontslag van Francken, is het voor Bart De Wever een uitgemaakte zaak. Het is een regering met Theo Francken, anders een regering zonder N-VA. “Als men aan Theo Francken vraagt om ontslag te nemen, dan zal de N-VA zich terugtrekken uit de regering. Daarover wil ik heel duidelijk zijn. Ik sta achter Theo en ik ga hem niet laten vallen. In geen enkel geval.”

Volgens de partijvoorzitter heeft Francken de wet toegepast, geen eenvoudige klus in een zeer moeilijke bevoegdheid. “Ook menselijk is dat een moeilijke bevoegdheid. Maar iemand moet het doen en moet het durven doen. Als je dan gewoon je job doet en in de rug geschoten wordt door je eigen meerderheid, zonder dat duidelijk is of je een fout hebt gemaakt, dat kan niet. Het is genoeg geweest.”

Oppositielid Kristof Calvo (Groen) vindt dat premier Charles Michel (MR) N-VA-voorzitter Bart De Wever moet terugfluiten. “Het lijkt erop dat er maar één wet geldt: die van de N-VA. Dat is een angstwekkende invulling van democratie”, zegt Calvo in een reactie op de uitspraken van De Wever.

“Volgens de N-VA is het onderzoek naar de kwestie Soedan van geen belang. Dat was nochtans een regeringsbeslissing.” Groen wil zo snel mogelijk uitleg krijgen van de premier. “De Wever zet Michel verder in zijn hemd. Voor zover hij nog een hemd aanhad. Het is ongezien dat een partijvoorzitter de premier zo negeert. Dit is een regeringscrisis.”