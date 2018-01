Meisje (5) en vader aangereden op stoep, inzittenden plegen vluchtmisdrijf

Een vijfjarig meisje en haar vader zijn zondagnamiddag in Schaarbeek op de stoep aangereden door een auto. De twee inzittenden van de wagen vluchtten te voet weg met de nummerplaat. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

De vader en zijn dochter werden naar het ziekenhuis gebracht en verkeren niet langer in levensgevaar. Volgens het parket van Brussel is een van de inzittenden al opgepakt. “Maar het is nog onduidelijk of het de bestuurder of een passagier is”, zegt woordvoerder Denis Goeman aan Het Laatste Nieuws.

Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk.