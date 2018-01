Nadal start seizoen in Australië aan de zijde van onder meer Goffin en Djokovic

Nummer één van de wereld Rafael Nadal zal deze week op de Kooyong Classic, een exhibitietoernooi in Melbourne, zijn comeback vieren op de tenniscourts. De Spanjaard speelde door een knieblessure geen enkel wedstrijd meer sinds zijn nederlaag tegen Goffin tijdens de eerste groepswedstrijd van de Masters. Nadal zou eerder al terugkeren op het exhibitietoernooi in Abu Dhabi en het ATP-toernooi in Brisbane, maar zegde af voor beide evenementen. Hij hoopt topfit te zijn voor de start van de Australian Open (op 15 januari), waar hij vorig jaar de finale speelde.