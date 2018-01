Tubeke pakt belangrijke driepunter tegen Westerlo in degradatieduel

Tubeke heeft zondag op de 21e speeldag van de Proximus League, de zevende van de tweede periode, drie belangrijke punten gepakt. De Waals-Brabanders klopten in een kelderkraker Westerlo met 2-1.

Weymans (40.) zette Tubeke iets voor rust op voorsprong, maar vroeg in de tweede periode hing Osaguona (53.) de bordjes op gelijke hoogte. De thuisploeg kwam even nadien opnieuw voor, toen Stevance (68.) de 2-1 binnenduwde. Westerlo drong nog aan, maar de verdediging van Tubeke hield stand.

Tubeke staat in de tweede periode op de derde plaats met 9 punten, die het deelt met Union en OH Leuven. Lierse (15 punten) voert de tweede periode aan, voor Cercle Brugge (14). Westerlo (4) staat laatste.

Ook in de reguliere stand is de Kempense ploeg met zestien punten de hekkensluiter. Tubeke is voorlaatste met drie punten meer, en telt nog een partij minder.