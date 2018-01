Nederlandse handballers winnen ruim tegen Turkije en gaan opnieuw aan de leiding in groep van België

De Nederlandse handballers hebben zondag een belangrijke zege tegen Turkije geboekt in de kwalificaties voor het WK in 2019. De ploeg van bondscoach Erlingur Richardsson won in Sittard overtuigend met 26-19.

Met de riante zege neemt Oranje (6 punten) weer de koppositie over in de kwalificatiegroep. Turkijke volgt als tweede met vijf punten, voor België (3 punten) en Griekenland (0 punten). De Red Wolves komen later op de dag nog in actie in Griekenland.

Nederland maakt donderdag de verplaatsing naar Griekenland, en ontvangt komende zondag België. De Belgen kijken woensdag eerst nog Turkije in de ogen in Leuven. De groepswinnaar speelt in juni een dubbel barrageduel om een plaats op het WK, dat van 9 tot 27 januari 2019 in Denemarken en Duitsland plaatsvindt.