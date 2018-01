Illegale geneesmiddelen weggehaald uit supermarkt

De illegale geneesmiddelen die te koop waren in een Poolse supermarkt in Roeselare, zijn er weggehaald. Dat meldt het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG).

“Inspecteurs van het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG) zijn zondag naar de supermarkt in het West-Vlaamse Roeselare getrokken om er een aantal onderzoeksdaden te verrichten. Ze hebben er, in het belang van de volksgezondheid, voor gezorgd dat er in deze supermarkt geen geneesmiddelen meer worden verkocht. Alle geneesmiddelen zijn uit de rekken verwijderd.” Dat heeft Ann Eeckhout, woordvoerster van het FAGG, zondag aan Belga gemeld.

Zaterdagavond had VTM NIEUWS bericht over een onderzoek dat het FAGG had geopend naar de supermarkt in Roeselare. De zender toonde in een reportage hoe een reporter zonder problemen medicijnen kon kopen met Poolse opschriften, iets wat verboden is in ons land.