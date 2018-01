Bilzen -

De hulpdiensten voerden zaterdagavond laat een koppel af naar het ziekenhuis. Zij hadden ruzie gekregen in hun appartement aan de Genkerbaan in Bilzen en die ontaardde. De vrouw haalde uit met een mes en verwondde haar partner. Die had een snede in de arm. Ook de vrouw bezeerde zich. Beiden kregen verzorging en mochten na verhoor naar huis.